Filete a la pimienta Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 28 Min Tiempo Activo 13 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 1 Un corte fino y grueso de res cubierto con una costra de pimienta negra y bañado en una salsa cremosa de brandy. Ingredientes 2 cucharadas de pimientas negras, ligeramente triturada

350 gramos de filete de res (ej. rib eye o sirloin)

Sal, al gusto

Aceite para freír

1/2 echalote, finamente picado

4 cucharadas de caldo de pollo

2 cucharadas de crema para batir

1. Sazona ambos lados del filete con sal y cúbrelos con pimienta, presionando para formar una costra. 2. Calienta un chorrito de aceite en un sartén a fuego alto. Agrega el filete y cocina 4 minutos por cada lato. Retira y deja reposar. Desecha la grasa en el sartén. 3. Regresa el sartén al fuego y agrega el echalote. Sofríe, moviendo constantemente, durante 1 minuto, luego agrega el brandy. Reduce el fuego y agrega el caldo de leche y la crema. Mezcla y deja que se reduzca hasta tener una consistencia cremosa. Sazona al gusto. 4. Sirve el filete bañado con la salsa.

