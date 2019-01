Pan brioche Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 4 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 3 Pan esponjoso de origen francés y sabor neutro (ni salado ni dulce) preparado con ingredientes básicos. Ingredientes 10 gramos de levadura activa

50 gramos de azúcar refinada

250 gramos de agua tibia

2 huevos, batidos

1 1/2 cucharaditas de sal 60 mililitros de aceite vegetal

675 gramos de harina de trigo

1 yema de huevo para barnizar

Ajonjolí (opcional) Cómo hacerlo 1. Mezcla la levadura con 1 cucharadita de azúcar y el agua en un tazón pequeño. Deja reposar 10 minutos o hasta que quede espumosa. 7. Vierte la levadura dentro de un tazón grande mezcla con el resto del azúcar, huevos batidos, sal, aceite y harina; amasa hasta tener una masa suave y manejable. 13. Saca la masa del tazón y engrasa el tazón con un poco de aceite. Regresa la masa al tazón y mueve alrededor del tazón para cubrirla con el aceite. Tapa con una toalla de cocina limpia y deja que suba durante 2 horas en un lugar tibio. 14. Saca la masa del tazón y presiona con tu puño para sacar el aire. Coloca en una superficie enharinada y corta en dos porciones iguales. 20. Divide cada porción de masa en tres trozos iguales y conviértelas en tiras de la misma longitud y grosor. Forma con las tres tiras una trenza floja y sella con tus dedos los extremos. Coloca la trenza sobre una charola cubierta con papel para hornear. Repite el procedimiento con el resto de la masa. Coloca la segunda trenza en la misma charola, pero sepárala muy bien ya que la masa crecerá considerablemente. Tapa con una toalla limpia y deja que suba nuevamente durante 1 hora. 26. Precalienta el horno a 180 ºC. Mezcla la yema de huevo con 1 cucharada de agua. Barniza las trenzas de masa antes de hornear y, si lo deseas, espolvorea con ajonjolí. 32. Hornea en la parrilla de en medio del horno durante 30 minutos o hasta que tomen un tono café dorado. Retira del horno y coloca sobre una rejilla enfriadora.

