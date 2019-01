Pollo deshebrado a la mostaza Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Pechugas de pollo deshebradas y guisadas en mostaza. Una receta fácil, rápida y sencilla con pocos ingredientes. Ingredientes 3 pechugas de pollo

1 diente de ajo

Sal y pimienta, al gusto

1/2 taza de mostaza

Aceite en aerosol sabor mantequilla Cómo hacerlo 1. Coloca las pechugas de pollo en una olla con agua, ajo, sal y pimienta. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce el fuego a bajo y cocina hasta que se suavicen, aproximadamente 25 minutos. Deshebra finamente. 2. Calienta un sartén grande a fuego medio y rocía con aceite en aerosol sabor mantequilla. Agrega la carne de pollo deshebrada y sofríe durante 3 minutos. Incorpora la mostaza, mezcla bien y cocina durante 5 minutos más. Reduce el fuego a bajo durante 1 minuto y apaga. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.