Chile de uña Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 25 Min Porciones 12 Una salsa fresca y picada, típica del estado de Jalisco, de jitomate, tomate y chile serrano, con jugos de naranja y limón, y sazonada con orégano y mejorana. Ingredientes 1 kilo de jitomate, picado finamente

250 gramos de tomate verde, picado finamente

100 gramos de chile serrano, picado finamente

1 cebolla mediana, picada finamente

1 zanahoria, pelada y picada finamente

1/2 manojo de cilantro picado 1 naranja, su jugo

2 limones, su jugo

1/8 cucharadita de orégano seco molido

1 pizca de mejorana seca molida

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Mezcla el jitomate, tomate, chile, cebolla, zanahoria y cilantro en un recipiente. Rocía con los jugos de naranja y limón, y sazona el orégano, mejorana y sal al gusto. 2. Disfruta sobre tostadas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.