Cuernitos austriacos sabor almendra Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 30 Galletas de almendra en forma de cuernitos y espolvoreadas con azúcar de vainilla. Simplemente deliciosas. Ingredientes 2 1/8 tazas de harina de trigo

1 pizca de sal

7/8 taza de mantequilla

1/2 taza de azúcar glass

1 huevo

3 cucharaditas de azúcar de vainilla (ver nota)

Mezcla la harina con la sal en un tazón grande. Agrega la mantequilla, cortando primero con un tenedor, luego mezclando con tus manos. 2. Añade el azúcar glass, huevo, azúcar de vainilla y almendras molidas. Mezcla hasta tener una masa uniforme. 3. Divide la masa en varias piezas. Forma rollos de aproximadamente 3 centímetros de grueso. Corta los rollos en rebanadas de 2 centímetros y dales la forma de cuernitos. Coloca los cuernitos en una charola para hornear y refrigera durante 15 minutos. 4. Hornea a 200 ºC (400 ºF) entre 10 y 15 minutos. Cuando estén listas, retira con cuidado de la charola. 5. Revuelca las galletas tibias en una mezcla de azúcar glass con azúcar de vainilla.

