Galletas alemanas de almendra Tiempo Total 28 Min Tiempo Activo 8 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 18 Galletas de almendra en forma de medias lunas, cubiertas con azúcar sabor vainilla. Una receta casera de origen alemán. Ingredientes 2 tazas de harina de trigo

1/3 taza de azúcar blanca

3/4 taza de almendras molidas

1 taza de mantequilla sin sal

1/2 vaina de vainilla

1 taza de azúcar blanca Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 170 ºC (325 ºF). Forra una charola para hornear con papel para hornear. 2. Mezcla la harina con 1/3 de taza de azúcar y almendras molidas. Añade la mantequilla e incorpora con ayuda de dos tenedores, luego amasa rápidamente hasta tener una masa manejable. 3. Forma leños con la masa y corta rebanadas de 1 centímetro de grosor. Forma medias lunas con cada rebanada de masa y acomoda sobre las charola forrada. 4. Hornea entre 8 y 10 minutos. Deja enfriar 1 minuto, luego revuelva sobre el azúcar de vainilla. (Para preparar el azúcar de vainilla, licua 1/2 vaina de vainilla con 1 taza de azúcar. Cuela. El azúcar se pulverizará un poco, para que ésta se adhiera mejor a las galletas, mezcla con un poco de azúcar regular.) Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.