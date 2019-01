Galletas saladas con chocolate y menta Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 80 Galletas saladas sabor mantequilla cubiertas de chocolate derretido con extracto de menta. Para los amantes del dulce-salado. Ingredientes 450 gramos de chocolate semiamargo

80 galletas saladas sabor mantequilla (ej. Ritz® Clásicas)

1/2 cucharadita de extracto de menta Cómo hacerlo 1. Derrite el chocolate a baño María entre 15 y 20 minutos. Revuelve de vez en cuando, pero no permitas que el chocolate se cocine de más ni que le entre agua. 2. Cuando el chocolate se haya derretido, añade el extracto de menta para darle un poco de sabor. 3. Sumerge las galletas en el chocolate derretido y acomódalas, sin encimar, en una charola para hornear fría. Refrigera hasta que el chocolate esté firme. (Una charola salida del congelador es aún mejor para poner galletas recién cubiertas del chocolate). 4. Retira las galletas del refrigerador y colócalas en capacillos de papel. Almacena en un lugar seco y fresco.

