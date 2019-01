Galletas de nuez con mermelada Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Galletas básicas con un toque de limón, cubiertas con nuez y rellenas de mermelada de frambuesa... u otra mermelada de tu agrado. Ingredientes 1/2 taza de mantequilla

1/4 taza de azúcar blanca

1 yema de huevo, batida

2 cucharaditas de jugo de limón

1 taza de harina de trigo

1 clara de huevo, batida

1 taza de nueces de Castilla finamente picadas

Bate la mantequilla con el azúcar, hasta acremar. Agrega la yema y el jugo de limón, y bate bien. Añade la harina, moviendo con una espátula hasta integrar perfectamente. 3. Forma bolitas de masa de 3 centímetros de diámetro, sumerge en en la clara batida, luego en las nueces picadas. Acomoda en la charola engrasada y forma un hueco en el centro de cada galleta. Hornea durante 5 minutos y ahueca de nuevo el centro de cada galleta. Hornea durante 10 minutos más. 4. Retira del horno y rellena el centro de cada galleta con mermelada de frambuesa.

