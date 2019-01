Galletas de nuez para el té Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Galletas de nuez con un toque de vainilla, cubiertas con azúcar glass. Deliciosas acompañadas (o no) de una buena taza de té. Ingredientes 1 taza de mantequilla, suavizada

1/2 taza de azúcar glass

1 1/2 cucharadita de extracto de vainilla

2 tazas de harina de trigo

1 pizca de sal

1 1/2 cucharaditas de polvo para hornear

3/4 taza de nueces picadas

1. Bate la mantequilla con el azúcar glass, hasta acremar. Añade la vainilla. 2. Agrega la harina, sal y polvo para hornear. Mezcla bien. 3. Incorpora las nueces y forma dos bolas con la masa. Envuelve en plástico adherente y refrigera durante por lo menos 1 hora. 4. Precalienta el horno a 190 ºC (375 ºF). 5. Retira la masa del refrigerador, aplana y corta en 15 o 20 piezas del mismo tamaño. Forma bolitas y acomoda en charolas para hornear sin engrasar. 6. Hornea entre 10 y 12 minutos, hasta que se vean firmes, pero no doradas. Revuelca las galletas tibias en azúcar glass. Deja enfriar y revuelca de nuevo.

