Tostadas de avena dulces Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 15 Deliciosas galletas de avena con la cantidad perfecta de mantequilla. Son delgadas y crujientes como las tostadas. Ingredientes 1/2 taza de mantequilla

1/4 taza de harina de trigo, cernida

1/2 taza de azúcar blanca

3/4 taza de hojuelas de avena instantánea

2 cucharadas de crema light Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 190 ºC (375 ºF). Engrasa y enharina charolas para hornear. 2. Derrite la mantequilla en una cacerola mediana. Agrega el resto de los ingredientes y cocina, moviendo constantemente, hasta que la mezcla empiece a burbujear. 3. Retira del fuego y revuelve vigorosamente unas 3 o 4 vueltas. Pon cucharaditas copeteadas de la mezcla, separadas 10 centímetros entre sí, en una charola para hornear. Coloca no más de 5 o 6 por charola. 4. Hornea entre 5 y 6 minutos, hasta que se vean ligeramente doradas. 5. Deja enfriar en las charolas por 2 minutos. Retira con una espátula y coloca sobre papel encerado hasta que se endurezcan. Si las tostadas se endurecen antes de retirarlas de la charola, calienta en el horno durante unos segundos para que se suavicen de nuevo.

