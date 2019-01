Barras de fruta seca sin azúcar Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 20 Calma el hambre entre comidas con esta barra de tres frutas secas, nueces y un toque de vainilla, pero sin azúcar. Ingredientes 1/2 taza de dátiles sin hueso

1/2 taza de ciruelas pasa sin hueso

1/2 taza de uvas pasa picadas

1 taza de agua

1/2 taza de margarina

2 huevos 1 cucharadita de extracto de vainilla

1/2 taza nueces de Castilla picadas

1 taza de harina de trigo

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1. Corta los dátiles y las ciruelas pasa en trocitos, y hierve en 1 taza de agua junto con las pasas, durante 5 minutos. Añade la margarina, mezcla y deja enfriar. 2. Precalienta el horno a 180 ºC (350 ºF). 3. Mezcla los huevos con la vainilla, nueces y fruta hervida con margarina. Cierne aparte la harina con el bicarbonato y la sal, agrega a la mezcla de frutas. (Si quieres darle más sabor, puedes agregar a la harina 1/2 cdta. de canela y 1/4 cdta. de nuez moscada). 4. Extiende la mezcla dentro de un molde de 18 x 28 centímetros. Hornea entre 25 y 30 minutes.

