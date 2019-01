Barras energéticas de siete sabores Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 36 Siete capas de diferentes sabores en una barra llena de deliciosa energía. Si lo deseas puedes substituir el chocolate blanco por crema de mantequilla con trozo. Ingredientes 1/2 taza de mantequilla sin sal

1 1/2 tazas de galletas Marías molidas

1 taza de chispas de chocolate semiamargo

1 taza de chispas de chocolate blanco

1 taza de nueces picadas

1 lata (397 gramos) de leche condensada

1 1/3 tazas de coco seco rallado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C (350 °F). 2. Coloca la mantequilla en un molde para hornear de 33×23 centímetros y mete al horno para que se derrita. Mueve el molde para cubrir todo el fondo y los lados con mantequilla. 3. Espolvorea uniformemente las galletas molidas sobre el fondo del molde. Acomoda encima una capa de chispas de chocolate semiamargo y sobre ésta otra de chispas de chocolate blanco. Sigue con una capa de nueces y vierte sobre ésta la leche condensada. Espolvorea el coco sobre la leche. 4. Hornea hasta que las orillas hayan dorado, aproximadamente 25 minutos. Deja enfriar.

