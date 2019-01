Galletas de nuez escarchadas Tiempo Total 2 H 50 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 4 Galletas de nuez con mantequilla, escarchadas con azúcar glass. Puedes darles la forma de bolitas o de cuernitos. Ingredientes 1 taza de mantequilla sin sal

1/2 taza de azúcar glass

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 tazas de harina de trigo

1 taza de nuez de Castilla picada

Azúcar glass extra para decorar Cómo hacerlo 1. Bate la mantequilla en un tazón grande, hasta acremar. Añade 1/2 taza de azúcar glass y vainilla, bate bien. Incorpora la harina y mezcla sólo hasta integrar. Agrega las nueces. Forma una bola con la masa y aplana para darle la forma de una tortilla gruesa. Envuelve en plástico adherente y refrigera hasta que se enfríe. 2. Precalienta el horno a 170 °C (325 °F). Forra charolas con papel para hornear. 3. Forma bolitas de 3 centímetros y acomódalas, separadas 6 centímetros entre sí, en las charolas. Hornea durante 20 minutos o hasta que estén firmes y hayan tomado un tono ligeramente dorado. 4. Cierne el azúcar glass restante en un tazón. Coloca las galletas tibias sobre el azúcar y cubre completamente. Mete inmediatamente las galletas a una bolsa de plástico y cierra (esto permitirá que las galletas suden formando una especie de escarcha). Deja reposar dentro de la bolsa durante 5 minutos. Saca y coloca sobre rejillas enfriadoras para que se enfríen completamente.

