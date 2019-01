Bolitas de chocolate con ron Tiempo Total 12 Min Tiempo Activo 2 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 24 Una mezcla de galletas de vainilla molidas con chocolate semiamargo, nuez de Castilla y el toque perfecto de ron. Ingredientes 1 taza de chispas de chocolate semiamargo

1/2 taza de azúcar

3 cucharadas de miel de maíz

1/2 taza de run

2 1/2 tazas de galletas comerciales de vainilla molidas

1 taza de nuez de Castilla picada (opcional)

1/3 taza de azúcar glass Cómo hacerlo 1. Coloca las chispas de chocolate en un tazón de vidro. Calienta en el horno de microondas por 1 minuto, revuelve y calienta de nuevo en intervalos de 20 segundos, moviendo después de cada uno, hasta que se hayan derretido. Añade el azúcar y la miel de maíz, y mezcla bien. Incorpora el ron, luego agrega las galletas molidas. Mezcla muy bien hasta tener una consistencia uniforme. Tapa y refrigera hasta que esté firme. 2. Mezcla la nuez con el azúcar glass. Forma bolitas de 2 centímetros con la mezcla de chocolate y revuelca en la nuez azucarada. Coloca dentro de un recipiente con tapadera hermética y deja reposar durante una semana antes de servir, para que los sabores se integren. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.