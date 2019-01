Buñuelos de molde con azúcar glass Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 40 Min Porciones 18 Para preparar estos buñuelos de molde necesitas sólo unos cuantos ingredientes, pero MUCHA paciencia y unos cuantos errores. Ingredientes 2 huevos

1/4 cucharadita de sal

1 cucharada de azúcar blanca

1 taza de leche

2 cucharadas de mantequilla (opcional)

1 taza de harina de trigo

1 taza de aceite vegetal para freír

Mezcla muy bien los huevos con la sal, azúcar blanca, leche y mantequilla. Agrega poco a poco la harina, batiendo muy bien después de cada adición, hasta tener una masa tersa. 2. Calienta el aceite a 190 ºC (350 ºF). Sumerge el molde de buñuelos en el aceite caliente durante unos 10 segundos, luego mételo a la masa, cuidando de no llegar hasta el borde del mismo (si lo cubres completamente, la masa no se despegará del molde al momento de freír). Sumerge el molde con la masa en el aceite caliente y fríe el buñuelo hasta que se haya dorado ligeramente (sólo toma unos segundos). 3. Escurre sobre toallas de papel y espolvorea con azúcar glass.

