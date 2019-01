Barras de nuez y frambuesa Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 16 Galletas suaves de nuez en forma de barras, rellenas de mermelada de frambuesa. Una receta fácil para toda la familia. Ingredientes 1 taza de mantequilla

1 taza de azúcar blanca

1 huevo

2 1/4 tazas de harina de trigo

1 taza de nuez de Castilla picada

170 gramos de mermelada de frambuesa Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 ºC (350 º). 2. Deja que la mantequilla se suavice a temperatura ambiente, luego mezcla con el azúcar, huevo, harina y nuez. 3. Reserva 1 1/2 tazas de la masa y vierte el resto en un molde cuadrado de 20 centímetros, distribuyendo uniformemente. 4. Extiende la mermelada sobre la masa, dejando un borde de 1 centímetro en todas las orillas. Cubre con la masa reservada. 5. Hornea entre 40 y 50 minutos o hasta que se vea ligeramente dorada. Deja enfriar sobre una rejilla enfriadora antes de cortar en cuadros.

