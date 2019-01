Barras de merengue con frambuesa Tiempo Total 15 H 45 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 H Porciones 24 Elegantes y muy bonitas. Estas galletas de merengue con mermelada son ideales para una ocasión especial. También las puedes preparar con mermelada de fresa. Ingredientes 1 taza de mantequilla, suavizada

1 1/2 tazas de azúcar blanca

2 yemas de huevo

2 1/2 tazas de harina de trigo

300 gramos de mermelada de frambuesa

4 claras de huevo

1/4 cucharadita de sal

2 tazas de nuez de Castilla picada Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Engrasa una charola para hornear galletas de 40 x 27 centímetros 2. Bate la mantequilla con 1/2 taza de azúcar y las yemas, hasta mezclar bien. Extiende uniformemente sobre la charola engrasada y hornea entre 15 y 20 minutos, hasta que se haya dorado ligeramente. 3. Retira la charola del horno, pero deja el horno encendido. Deja que la galleta se enfríe por 5 minutos, luego cubre con una capa de mermelada. Bate las claras de huevo con la sal hasta que estén firmes, pero no secas. Envuelve lentamente el resto del azúcar y las nueces picadas. 4. Unta cuidadosamente sobre la mermelada, asegurando de sellar las orillas y las esquinas. Regresa al horno y hornea durante 25 minutos más o hasta que se haya dorado. Corta en barras de 7 x 2 centímetros mientras aún está tibia. Puedes almacenar hasta por una semana en un recipiente hermético.

