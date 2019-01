Galletas de calabaza y nuez

1. Precalienta el horno a 175 ºC (350 ºF). Engrasa charolas para hornear.

2. Bate el azúcar con el huevo, manteca vegetal y vainilla, hasta acremar. Cierne aparte la harina con el bicarbonato, polvo para hornear, sal y canela; vierte sobre los ingredientes húmedos. Incorpora el puré de calabaza, pasas y nueces.

In a large bowl, cream together sugar, egg, shortening, and vanilla. Sift together flour, baking soda, baking powder, salt, and cinnamon; stir into the creamed mixture. Stir in the pumpkin, raisins, and walnuts. Drop dough by teaspoonfuls onto the prepared cookie sheets.

3. Pon cucharaditas copeteadas de la masa en las charolas engrasadas. Hornea entre 10 y 15 minutos.