Galletas de persimonio Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 18 Pulpa fresca de persimonio con nueces, pasas y un toque de especias. Deliciosas durante el otoño, temporada de esta fruta también conocida como caqui o kaki. Ingredientes 2 persimonios maduros, hechos puré

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

2 tazas de harina de trigo

1/2 cucharadita de canela molida

1/2 cucharadita de clavos molidos

1/2 cucharadita de nuez moscada molida 1/2 cucharadita de sal

1 huevo

1 taza de azúcar blanca

1/2 taza de mantequilla

1 taza de uvas pasa

1. Precalienta el horno a 180 ºC (350 ºF). Engrasa una charola para hornear. 2. Disuelve el bicarbonato en la pulpa de persimonio. Reserva. 3. Cierne la harina junto con la canela, clavos, nuez moscada y sal. Reserva. 4. Bate la mantequilla con el azúcar hasta que se esponje. Sin dejar de batir, incorpora el huevo y el puré de persimonio. Añade los polvos y mezcla con una pala de madera. Envuelve las nueces y las pasas. 5. Pon cucharaditas de la masa, separadas entre sí, en la charola engrasada. Hornea durante 15 minutos.

