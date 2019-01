Pasta cremosa con atún Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Este es un platillo muy fácil de preparar si no tienes mucho tiempo. Puedes utilizar otro tipo de carne en lugar de atún, como salmón, pollo, carne de res, etc. También puedes ajustar fácilmente la cantidad de tus ingredientes si tienes visitas. Ingredientes 2 tazas de pasta italiana

1 frasco de mayonesa chico

1 lata de atún, escurrido

4-6 huevos Cómo hacerlo 1. Cuece la pasta de acuerdo a las instrucciones del paquete. 2. Mientras, cuece los huevos hasta que estén duros. Deja enfriar, pela y pica. 3. Coloca el atún en un tazón. Agrega la mayonesa y mezcla bien. 4. Escurre la pasta cocida, agrégala al tazón con el atún, luego incorpora los huevos. Revuelve bien. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.