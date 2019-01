Barras de hojuelas de maíz con crema de cacahuate Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Barras de cereal de hojuelas de maíz con una cubierta de crema de cacahuate y miel de maíz. Una galleta fácil de preparar que les encanta a los niños. Ingredientes 1 taza de miel de maíz

1 taza de azúcar blanca

1 taza de crema de cacahuate cremosa

10 tazas de hojuelas de maíz Cómo hacerlo 1. Calienta la miel de maíz con el azúcar en una cacerola a fuego moderado, sólo hasta que empiece a hervir. Mueve constantemente y no calientes de más. 2. Retira del fuego, agrega la crema de cacahuate, y mezcla hasta que se haya integrado completamente. Vierte sobre las hojuelas de maíz en un tazón grande. Y revuelve con cuidado hasta que el cereal se haya cubierto completamente. 3. Extiende las hojuelas en un molde de 23 x 33 centímetros, engrasado con mantequilla. Presiona ligeramente con tus manos engrasadas. Deja que se enfríe y corta en cuadros. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.