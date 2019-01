Galletas chiclosas de cacahuate Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 25 Min Porciones 36 Hojuelas de maíz cubiertas de una salsa de cacahuate con chocolate semiamargo, y bañadas en chocolate blanco. Ingredientes 1 taza de miel de maíz

1 taza de azúcar blanca

1 taza de crema de cacahuate cremosa

4 1/2 tazas de hojuelas de maíz

1 taza de chispas de chocolate semiamargo

1 taza chispas de chocolate blanco Cómo hacerlo 1. Coloca la miel de maíz y el azúcar blanca en una cacerola a fuego medio. Deja que suelte el hervor y hierve durante 1 minuto, luego retira del fuego. Agrega la crema de cacahuate, moviendo hasta integrar perfectamente. Incorpora el cereal con movimientos envolventes, para cubrirlo completamente con la salsa. Pon cucharadas de la mezcla sobre papel encerado. 2. Derrite las chispas de chocolate blanco a baño María o dentro del horno de microondas, moviendo constantemente. Rocía sobre las galletas.

