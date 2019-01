Barras de avena con crema de cacahuate Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 32 Barras de avena, coco, semillas de girasol y chispas de chocolate. ¡Las mejores barras de granola del mundo! Ingredientes 1 taza de crema de cacahuate

1/3 taza de mantequilla

1/2 taza de azúcar mascabado

1/2 taza de miel de maíz

2 cucharaditas de extracto de vainilla 3 1/3 taza de hojuelas de avena

1/2 taza de coco seco rallado

1/2 taza de semillas de girasol

1/2 taza de uvas pasa

1/2 taza de chispas de chocolate Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C (350 °F). Engrasa un molde para hornear de 33×23 centímetros. 2. Mezcla muy bien la crema de cacahuate con la mantequilla, azúcar mascabado, miel de maíz y vainilla en un tazón grande, hasta tener una consistencia homogénea. 3. Agrega el resto de los ingredientes: avena, coco, semillas de girasol, pasas y chispas de chocolate. Mezcla bien. 4. Presiona la masa dentro del molde engrasado y hornea entre 20 y 25 minutos. Deja enfriar sobre una rejilla antes de cortar en barras. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.