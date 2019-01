Polvorones de nuez de Castilla Tiempo Total 2 H 27 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 24 Galletas de nuez de Castilla con el toque perfecto de extracto de almendra. Si lo prefieres, puedes utilizar extracto de vainilla u otro tipo de nueces. Ingredientes 1 taza de mantequilla, suavizada

1/2 taza de azúcar glass

1/2 cucharadita de sal

1 cucharadita de extracto de almendra

2 tazas de harina de trigo

1 1/2 tazas de nuez de castilla picada

Azúcar glass para espolvorear Cómo hacerlo 1. Bate la mantequilla con el azúcar hasta acremar. Agrega la sal, extracto de almendra, harina y nueces. Mezcla muy bien. 2. Refrigera la masa hasta que esté lo suficientemente firme como para manejarla. 3. Precalienta el horno a 180 °C (350 °F). 4. Forma bolitas de masa de 3 centímetros y acomódalas en charolas para hornear sin engrasar. Hornea entre 12 y 15 minutos, hasta que se hayan dorado ligeramente. Revuelca las galletas tibias en azúcar glass.

