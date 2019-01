Galletas de dátil sin hornear Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 Una mezcla de dátiles picados, nuez y arroz inflado. Estas galletas en forma de bola se sirven cubiertas de coco rallado. Ingredientes 2 cucharadas de mantequilla

1 1/2 tazas de dátiles, deshuesados y picados

1 taza de azúcar glass

2 huevos, batidos

1/4 cucharadita de sal 2 1/2 tazas de cereal de arroz inflado

1/2 taza de nuez de castilla picada

1 cucharadita de extracto de vainilla

Calienta a baño María la mantequilla, dátiles, azúcar glass, huevos y sal. Mueve constantemente hasta tener una consistencia muy espesa, aproximadamente 20 minutos. Retira del fuego y deja enfriar. 2. Agrega el arroz inflado, nueces picadas y vainilla. Mezcla bien y forma bolitas del tamaño de un limón. Pásalas por el coco. Manten en refrigeración.

