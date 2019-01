Galletas de avena y cocoa sin hornear Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Hojuelas de avena sabor chocolate y crema de cacahuate. Fáciles de preparar sin necesidad de encender el horno. Ingredientes 2 tazas de azúcar blanca

3 cucharadas de cocoa natural en polvo

1/2 taza de margarina

1/2 taza de leche

1 pizca de sal

3 tazas de avena natural instantánea

1/2 taza de crema de cacahuate

1. Coloca el azúcar, cocoa, margarina, leche y sal en una cacerola. Calienta a fuego medio-alto y deja que hiervan durante 1 minuto. 2. Retira del fuego y agrega la avena, crema de cacahuate y vainilla. Mezcla bien. 3. Rápidamente pon cucharadas de la mezcla sobre un trozo de papel encerado. Deja enfriar.

