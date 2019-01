Galletas de avena pulverizada Tiempo Total 28 Min Tiempo Activo 8 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 112 Galletas de avena pulverizada con nueces y chispas de chocolate semiamargo y chocolate de leche rallado. Ingredientes 2 tazas de mantequilla, suavizada

2 tazas de azúcar blanca

2 tazas de azúcar mascabado

2 cucharaditas de extracto de vainilla

1 cucharadita de sal

2 cucharaditas de polvo para hornear

2 cucharaditas de bicarbonato de sodio 4 huevos

4 tazas de harina de trigo

5 tazas de hojuelas de avena

4 tazas de chispas de chocolate semiamargo

225 gramos de chocolate de leche rallado

Forma con la masa bolitas del tamaño de una pelota de golf y acomódalas, separadas 5 centímetros entre sí, en las charolas engrasadas. Hornea entre 8 y 10 minutos. No hornees de más.

