Galletas marmoleadas de arroz Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 18 Barras de arroz inflado con crema de cacahuate y chocolate. Estas galletas se preparan en minutos y no necesitan hornearse. Ingredientes 1 taza de azúcar blanca

1 taza de miel de maíz

1 taza de crema de cacahuate

6 tazas de arroz inflado sabor chocolate

1 taza de chispas de chocolate semiamargo Cómo hacerlo 1. Calienta el azúcar con la miel de maíz en una olla de 3 litros de capacidad, hasta que empiecen a burbujear. Retira del fuego y agrega la crema de cacahuate. 2. Añade el arroz inflado, y revuelve para cubrirlo bien. Incorpora poco a poco las chispas de chocolate, moviendo para cubrirlas con la salsa dulce. Añade las chispas de chocolate, y revuelve cuidadosamente para darle un efecto marmoleado. 3. Presiona dentro de un molde de 23 x 33 centímetros y deja enfriar hasta que esté firme. Corta en barras. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.