Muffins de queso Average Ratings from Allrecipes Mexico (4) Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 9 Estos muffins son deliciosos cuando se comen calientes, recién salidos del horno. Tienen una textura muy similar a la del pan con un delicioso sabor a queso. Ingredientes 175 g de harina

2 cucharaditas de polvo de hornear

2 huevos

50 g de mantequilla o margarina

1/2 cucharadita de pimentón

125 ml de leche

80 g de queso cheddar en cuadritos Cómo hacerlo 1. Calienta el horno a 190 °C. Engrasa un molde de 9 muffins. 2. Derrite la mantequilla o la margarina en una cacerola pequeña a fuego lento. En un tazón grande, cierne el harina junto con el polvo para hornear y el pimentón. En un tazón pequeño mezcla los huevos y la leche y agrega la mantequilla o margarina derretida. Mezcla bien. Envuelve la mezcla de la leche con el harina utilizando una cuchara de metal. NO lo batas de más para que quede suave, ya que debe quedar con grumos. 3. Coloca algunas cucharadas masa dentro de cada molde y agrega unos cuantos cuadritos de queso sobre cada muffin. Agrega otra cucharada de la masa sobre el queso. 4. Hornea durante 25 minutos o hasta que los muffins estén esponjosos y de color dorado. Se pueden comer calientitos o a temperatura ambiente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.