Galletas de pasitas con nuez Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 30 Las pasitas se hierven durante unos minutos, lo que las hace suaves y jugosas, perfectas para estas deliciosas galletas. Ingredientes 2 tazas de uvas pasa

1 taza de agua

3 1/2 tazas de harina de trigo

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de bicarbonato

1 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de canela en polvo 1/2 cucharadita de nuez moscada en polvo

1 taza de manteca vegetal

1 3/4 tazas de azúcar blanca

2 huevos

1 cucharadita de extracto de vainilla

1/2 taza de nuez de castilla picada Cómo hacerlo 1. Coloca el agua y las pasas en una cacerola pequeña, y calienta hasta que el agua empiece a hervir. Deja que las pasas hiervan durante 3 o 4 minutos. Deja enfriar. 2. Precalienta el horno a 190 °C (375 °F). Engrasa charolas para hornear. 3. Mezcla harina, polvo para hornear, bicarbonato, sal, canela y nuez moscada. Reserva. 4. Bate la manteca vegetal con el azúcar en un tazón grande, hasta acremar. Agrega los huevos y la vainilla, y sigue batiendo. Incopora las uvas pasas junto con el agua en que hirvieron. Añade la harina, mezclando hasta integrar perfectamente, luego agrega las nueces. Pon cucharadas cupeteadas de la masa, separadas entre sí, en las charolas engrasadas. 5. Hornea hasta que estén firmes, entre 12 y 15 minutos. Retira las galletas del horno y pásalas a rejillas enfriadoras. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.