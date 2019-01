Galletas holandesas de nuez Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 24 Galletas holandesas delgadas, preparadas con una masa básica, cubiertas con nuez de castilla picadas. Ingredientes 1 taza de mantequilla

1 taza de azúcar blanca

2 tazas de harina de trigo

1/2 cucharadita de canela en polvo

1 yema de huevo

1 clara de huevo

1/2 taza de nuez de castilla finamente picada Cómo hacerlo 1. Bate la mantequilla con el azúcar. agrega la yema y bate muy bien, hasta tener una consistencia cremosa. Añade la harina y la canela; mezcla bien. 2. Extiende la masa sobre 1 1/2 charolas para hornear, de forma que quede delgada. Presiona con tus dedos y marca líneas con un tenedor. Barniza con una capa de clara de huevo mezclada con un poco de agua. Espolvorea con las nueces. 3. Hornea durante 30 minutos. Retira del horno y corta en cuadros o rectángulos. Deja enfriar completamente en las charolas.

