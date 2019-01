Galletas enormes de chocolate y nuez Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 16 Galletas de chocolate y nuez, con un toque de queso crema. Son del tamaño de una pizza, por lo que son ideales para fiestas. Las puedes decorar con betún y hasta ponerles velitas de cumpleaños. Ingredientes 1 taza de mantequilla sin sal

1 paquete (227 gramos) de queso crema

1 taza de azúcar mascabado

1/2 taza de azúcar blanca

2 huevos 2 1/3 tazas harina de trigo

1 cucharadita bicarbonato

1/4 cucharadita sal

2 tazas de chocolate semiamargo, picado

1 taza de nuez de castilla picada Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 190 °C (375 °F). Engrasa ligeramente 2 charolas para pizza de 30 centímetros de diámetro. 2. Bate la mantequilla con el queso crema y los dos tipos de azúcar, hasta acremar. Añade los huevos y sigue batiendo hasta que se esponje. 3. Cierne aparte la harina, bicarbonato y sal. Agrega a los ingredientes húmedos, mezclando con una espátula hasta tener una masa firme. Incorpora los trozos de chocolate y la nuez. 4. Divide la masa en dos piezas iguales. Presiona cada pieza sobre cada charola. Hornea de 20 a 25 minutos, o hasta que sus orillas se vean ligeramente doradas y el centro esté firme. Deja enfriar sobre rejillas enfriadoras. Para servir, corta en triángulos.

