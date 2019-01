Galleta mantecadas Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 36 Fáciles de preparar con sólo cuatro ingredientes y deliciosas por su sabor a mantequilla. Córtalas en formas divertidas y, si lo deseas, decóralas de acuerdo a la ocasión. Ingredientes 2 tazas de mantequilla, suavizada

1 taza de azúcar blanca

4 tazas de harina de trigo

2 cucharaditas de fécula de maíz Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 170 °C (325 °F). 2. Bate la mantequilla muy bien, hasta acremar. Sin dejar de batir, agrega poco a poco el azúcar y sigue batiendo hasta que se disuelva. 3. Cierne la harina con la fécula de maíz, luego incorpóralas al mantequilla. Presiona la masa sobre una charola para hornear de 18 x 38 x 4 centímetros. 4. Hornea durante 30 minutos o hasta que tome un tono café pálido. Corta las galletas calientes. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.