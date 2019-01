Desayuno en forma de galleta Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 24 Galletas de avena con germen de trigo, harina integral, pasas y crema de cacahuate. Debido a que tienen proteína y un montón de fibra, son la alternativa perfecta al pan dulce a la hora del desayuno... o el almuerzo. Puedes utilizar dátiles en lugar de pasas. Ingredientes 1/2 taza de mantequilla, suavizada

1 taza de crema de cacahuate

1 1/3 tazas de azúcar mascabado

2 cucharaditas de extracto de vainilla

2 huevos

1/3 taza de agua

1 taza de harina de trigo 1 taza de harina integral

2 tazas de hojuelas de avena instantánea

1/2 taza de germen de trigo

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de canela en polvo

2 cucharaditas de bicarbonato

1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Engrasa charolas para hornear. 2. Bate con batidora eléctrica la mantequilla, crema de cacahuate, azúcar mascabado y vainilla, hasta tener una consistencia cremosa y homogénea. Sin dejar de batir, agrega los huevos y el agua. 3. Mezcla aparte las harinas, avena, germen de trigo, sal, canela y bicarbonato. Incorpora a los ingredientes húmedos. Envuelve las pasas. 4. Forma bolas de masa con una cuchara para nieve y acomódalas, separadas 6 centímetros entre sí, en las charolas engrasadas. Aplana un poco. 5. Hornea entre 18 y 20 minutos. Retira las galletas del horno y déjalas en las charolas 2 minutos, luego pásalas a rejillas enfriadoras para que se enfríen completamente. Si es necesario, almacénalas en un recipiente cerrado herméticamente.

