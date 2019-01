Galletas de jengibre de la abuela Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 30 ¡Se derriten en tu boca! Esta receta de galletas de jengibre lleva manteca vegetal, en lugar de mantequilla. Ingredientes 2 tazas de harina de trigo cernida

1 cucharada de jengibre en polvo

2 cucharadita de bicarbonato

1 cucharadita de canela en polvo

1/2 cucharadita de sal 3/4 taza de manteca vegetal

1 taza de azúcar blanca

1 huevo

1/4 taza de melaza

1/3 taza de azúcar blanca con canela Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). 2. Cierne la harina, jengibre, bicarbonato, canela y sal en un tazón grande. Mezcla muy bien para distribuir uniformemente, y cierne de nuevo sobre otro tazón. 3. Bate la manteca vegetal en un tazón hasta acremar. Sin dejar de batir, agrega poco a poco el azúcar blanca, luego el huevo y la melaza. Cierne 1/3 de los polvos directamente sobre el tazón, y mezcla con una espátula hasta integrar. Cierne el resto de los polvos, y mezcla hasta formar una bola de masa. 4. Forma con ésta bolitas de 3 centímetros de diámetro y pásalas por el azúcar con canela. Acomoda las bolitas, separadas 5 centímetros entre sí, en charolas para hornear sin engrasar. 5. Hornea en el horno precalentado, hasta que la superficie se vea agrietada. Coloca sobre rejillas enfriadors. Si es necesario, almacena en un recipiente cerrado herméticamente.

