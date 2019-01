Brownies con naranja Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 16 ¡Sólo para adultos! El tradiconal pastelillo americano de chocolate, pero con ralladura y licor de naranja. Ingredientes 120 gramos de chocolate amargo

1/2 taza de mantequilla

3/4 taza de azúcar mascabado

3/4 taza de azúcar blanca

2 huevos

4 cucharadas licor de naranja (p. ej. Grand Marnier®) 1 cucharaditas de extracto de vainilla

1 cucharadita de ralladura de naranja

3/4 taza de harina de trigo

1/8 cucharadita de sal

1/2 taza de chispas de chocolate semiamargo Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Engrasa y enharina un mode para hornear de 20 x 20 centímetros. 2. Derrite el chocolate y la mantequilla en una cacerola a fuego medio, moviendo hasta integrar. Retira del fuego y deja enfriar un poco. 3. Coloca el azúcar mascabado y blanca en un tazón grande. Agrega los huevos y bate hasta que se esponjen, aproximadamente 2 minutos con batidora eléctrica. Agrega el chocolate derretido, 3 cucharadas de licor, vainilla y ralladura de naranja; bate hasta mezclar bien. Agrega la harina, sal y chocolate, y bate con batidora eléctrica a velocidad baja. 4. Vierte la masa dentro del molde engrasado y alisa la superficie. Hornea entre 30 y 35 minutos hasta que las orillas se vean cocidas y la superficie se sienta firme. El brownie pasará la prueba del palillo, sin embargo, el centro se verá un poco crudo. 5. Retira del horno y barniza con el resto del licor de naranja. Tapa el molde con papel aluminio y deja que se enfríe completamente. Corta en cuadros de 5 centímetros. Almacena a temperatura ambiente. Si lo deseas, también puedes congelarlos. Descongélalos, tapados, a temperatura ambiente.

