Mordiscos de jengibre

1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Forra con papel para hornear charolas para hornear.

2. Bate la mantequilla con el azúcar mascabado, hasta que se esponje. Agrega la melaza y los huevos, y mezcla bien.

3. Mezcla la harina, jengibre en polvo, bicarbonato y sal, e incorpora a los ingredientes húmedos. Añade los jengibres fresco y cristalizado.

4. Pon cucharadas de la masa, separadas 5 centímetros entre sí, en las charolas forradas. Hornea durante 10 minutos o hasta que se vean ligeramente doradas. Deja enfriar.