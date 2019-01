Galletas de jengibre rápidas Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Galletas de jengibre con canela y aceite vegetal en lugar de mantequilla. Prepáralas en un abrir y cerrar de ojos. Ingredientes 2/3 taza de aceite vegetal

1 taza de azúcar blanca

1 huevo

1/4 taza de melaza

2 tazas de harina de trigo 2 cucharaditas de bicarbonato

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de jengibre en polvo

1/2 cucharadita de sal

1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). 2. Bate con batidora eléctrica el aceite con el azúcar, hasta integrar perfectamente. Agrega el huevo y mezcla bien, luego añade la melaza. Cierne y agrega la harina, bicarbonato, canela, jengibre y sal. 3. Forma bolitas con 1 cucharadita copeteada de masa y pásalas por el azúcar. Acomódalas separadas entre sí en charolas para hornear sin engrasar. hornea durante 15 minutos.

