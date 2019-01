Galleta gigante de chispas de chocolate Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 16 Una galleta gigante de chispas de chocolate semiamargo horneada en una charola para pizza. Prepárala en cuestión de minutos. Ingredientes 1 taza de mantequilla, suavizada

3/4 taza de azúcar blanca

3/4 taza de azúcar mascabado

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 huevos 2 1/4 tazas de harina

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de bicarbonato

2 tazas de chispas de chocolate semiamargo

1 taza de nuez de castilla picada Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 190 °C (375 °F). 2. Bate la mantequilla, azúcar blanca, azúcar mascabado y vainilla, hasta que se esponje. Agrega los huevos, uno por uno, batiendo bien después de cada adición. 3. Incorpora poco a poco la harina, sal y bicarbonato, batiendo hasta mezclar bien. Envuelve las chispas de chocolate y nuez. 4. Extiende la masa en una charola para pizza de 35 centímetros. Hornea entre 20 y 25 minutos. Deja enfriar sobre la charola o una rejilla enfriadora. Si lo deseas, decora al gusto.

