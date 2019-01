Betún de fudge para galletas Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Fudge de chocolate en forma de betún para galletas. También puedes utilizarlo para brownies o cupcakes. Ingredientes 45 gramos de chocolate amargo

1/4 taza de mantequilla

1 1/2 tazas de azúcar glass

1 clara de huevo

1. Derrite el chocolate y la mantequilla en una cacerola pequeña a fuego bajo; mueve para mezclar. 2. Agrega el azúcar glass y sigue moviendo. Luego incorpora la clara de huevo y la vainilla, y, si es necesario, agrega un poquito de agua para alcanzar una consistencia tersa y suave. Pon a cucharadas sobre galletas frías.

