Sándwiches de galleta en forma de corazón

1. Bate la mantequilla con el azúcar glass, hasta acremar. Sin dejar de batir, agrega el huevo, vainilla y extracto de almendra.

2. Aparte, revuelve la harina con el bicarbonato y cremor tártaro. Incorpora a los ingredientes húmedos y bate con una espátula. Divide la masa en tres piezas iguales y forma bolas.

3. Extiende una bola a la vez en una superficie ligeramente enharinada, hasta alcanzar el grosor deseado. Corta 2 corazones de 7 centímetros por cada sándwich. Y corta el centro de sólo 1 con un cortador de galletas de 3.5 centímetros.

4. Coloca todas la piezas, separadas 4 centímetros entre sí, en charolas para hornear sin engrasar. Hornea en el horno precalentado a 175 °C (350 °F) hasta que se vean ligeramente doradas, aproximadamente 8 minutos por 3/4 de centímetro de grosor.

5. Pasa las galletas a rejillas enfriadoras para que se enfríen completamente. Embetuna la galleta de abajo con betún color rosa y coloca encima una galleta con el centro abierto para formar el sándwich. Embetuna también los corazones de 3.5 centímetros y sírvelos por separado.