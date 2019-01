Sueños de almendra Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 25 Galletas navideñas de origen sueco, con sabor a cardamomo y una almendra entera en el centro. Su nombre original es "drommar" que significa sueño en sueco. Ingredientes 1 taza de mantequilla

3/4 taza de azúcar blanca

1 cucharadita de polvo para hornear

2 cucharaditas de extracto de vainilla

1/2 cucharadita de cardamomo en polvo

2 tazas de harina de trigo

Precalienta el horno a 180 °C (350 °F). 2. Coloca la mantequilla en un sartén de hierro fundido y calienta a fuego medio-bajo, sin mover, durante 15 minutos o hasta que tenga un tono claro. Vierte dentro de un tazón y coloca el tazón sobre agua fría. Deja que la mantequilla se enfríe hasta que esté firme. 3. Agrega el azúcar, polvo para hornear, vainilla y cardamomo. Bate con batidora eléctrica hasta mezclar bien. Agrega la harina y mezcla con una espátula o palita de madera. 4. Forma bolitas de 3 centímetros y acomódalas, separadas 3 centímetros entre sí, en charolas para hornear sin engrasar. Coloca sobre cada bolita una almendra y presiona suavemente la almendra sobre la masa. 5. Hornea entre 12 y 15 minutos o hasta que se vean ligeramente doradas. Coloca sobre rejillas enfriadoras.

