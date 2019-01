Biscotti de dos chocolates Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 36 Galleta italiana de chocolates blanco y semiamargo. No muy dulce, pero bastante crujiente, lo que la convierte en compañera perfecta de una buena taza de café. Ingredientes 1/2 taza de mantequilla, suavizada

2/3 taza de azúcar blanca

1/4 taza de cocoa natural en polvo

2 cucharaditas de polvo para hornear

2 huevos

1 3/4 tazas de harina de trigo

120 gramos de chocolate blanco, picado

3/4 taza de chispas de chocolate semiamargo Cómo hacerlo 1. Bate la mantequilla con el azúcar en un tazón grande y con batidora eléctrica, hasta que se esponje. Incorpora poco a poco la cocoa y el polvo para hornear, y sigue batiendo por 2 minutos. Sin dejar de batir, agrega los huevos, uno a la vez. Apaga la batidora e incorpora la harina, mezclando manualmente. Envuelve el chocolate blanco y las chispas de chocolate. Cubre la masa y refrigera durante 10 minutos. 2. Precalienta el horno a 190 °C (375 °F). Divide la masa en dos piezas y forma con cada pieza una barra de 22 centímetros. Coloca ambas barras, separadas 10 centímetros entre sí, sobre una charola para hornear ligeramente engrasada. Aplana un poco. 3. Hornea entre 20 y 25 minutos o hasta que pasen la prueba del palillo. Saca las barras del horno y deja en la charola durante 5 minutos, luego pásalas a una rejilla enfriadora. 4. Corta cada barra en rebanadas diagonales de 1 centímetro de ancho. Coloca las rebananadas en la charola y hornea a 165 °C (325 °F) entre 7 y 9 minutos. Deja enfriar completamente y almacena en un recipiente cerrado herméticamente.

