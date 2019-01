Bolitas de arroz inflado Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Bolitas de arroz inflado con crema de cacahuate, cubiertas de chocolate. Les encantan tanto a niños como a grandes. Ingredientes 1 taza de crema de cacahuate

1 taza de azúcar glass

1 taza de cereal de arroz inflado

3 cucharadas de mantequilla derretida

1 taza de chismas de chocolate

1 cucharada de manteca vegetal Cómo hacerlo 1. Mezcla la crema de cacahuate con el azúcar glass, arroz inflado y mantequilla derretida. Forma bolitas del tamaño deseado y colócalas sobre papel encerado. 2. Derrite el chocolate junto con la manteca vegetal. Sumerge las bolitas de arroz dentro del chocolate derretido y regrésalas al papel encerado. Deja reposar hasta que el chocolate se haya endurecido. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.