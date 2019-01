Galletas con crema de vainilla Tiempo Total 1 H 33 Min Tiempo Activo 8 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 30 Sándwiches de galletas básicas rellenas de crema sabor vainilla. Deliciosas y fáciles de preparar en casa. Ingredientes 2 tazas de harina de trigo

1 taza de mantequilla

1/3 taza de crema para batir

1/3 taza de azúcar estándar para decorar Crema de vainilla 1/4 taza de mantequilla, suavizada

3/4 taza de azúcar glass cernida

1 yema de huevo

1 cucharadita de extracto de vainilla Cómo hacerlo 1. Mezla perfectamente la harina con 1 taza de mantequilla.

Añade la crema para batir, batiendo bien. Tapa y refrigera durante 1hora. 2. Precalienta el horno a 190 °C (375 °F). 3. Extiende la masa sobre una superficie plana ligeramente enharinada, hasta tener un grosor de 3 milímetros. Corta en círculos de 4 centímetros de diámetro. Pasa cada círculo por un papel encerado cubierto con el azúcar estándar y voltea para cubrir completamente ambos lados de la masa. Coloca sobre una charola para hornear sin engrasar. Pica los círculos con un tenedor en cuatro diferentes lugares. Hornea entre 7 y 9 minutos o hasta que hayan crecido un poco. Forma sándwiches rellenos de crema de vainilla. 4. Para preparar la crema de vainilla, bate 1/4 taza de mantequilla suavizada con el azúcar glass cernida, yema de huevo y vainilla. Si lo deseas, agrega colorante vegetal.

