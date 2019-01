Biscotti de pistacho Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 36 Galletas italianas de pistacho para disfrutar remojadas en un buen capuchino o café espresso. Si los pistachos están salados, omite la sal en los ingredientes. Ingredientes 1/4 taza de aceite de oliva

3/4 taza de azúcar blanca

2 cucharaditas de extracto de vainilla

1/2 cucharadita de extracto de almendra

2 huevos 1 3/4 tazas de harina de trigo

1/4 cucharadita de sal

1 cucharadita de polvo para hornear

1/2 taza de arándanos secos

1 1/2 tazas de pistachos pelados Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 150 °C (300 °F). Forra una charola para hornear con papel para hornear. 2. Mezcla en un tazón grande el aceite de oliva con el azúcar, hasta integrar perfectamente. Incorpora los extractos de vainilla y almendra, luego añade los huevos y bate bien. 3. Mezcla aparte la harina con la sal y el polvo para hornear. Agrega poco a poco a los ingredientes húmedos, batiendo con una espátula. Añade los arándanos y los pistachos, e integra con tus manos. 4. Divide la masa en dos piezas del mismo tamaño. Forma dos cilindros ligeramente aplanados de 30 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho y coloca sobre la charola forrada. Esta masa es pegajosa por lo que es recomendable que humedezcas tus manos con agua fría para manejarla más fácilmente. 5. Hornea durante 35 minutos o hasta que los cilindros se vean ligeramente dorados. Retira del horno y deja enfriar 10 minutos. Reduce la temperatura del horno a 135 °C (275 °F). 6. Corta el biscotti en forma diagonal en rebanadas de 1.5 centímetros. Acomoda las rebanadas de lado sobre la misma charola forrada y hornea de 8 a 10 minutos más, o hasta que estén secas. Deja enfriar completamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.