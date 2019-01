Biscotti de arándano y almendra Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 15 Galletas italianas de arándos secos y almendras fileteadas con un toque de vainilla. Si prefieres un sabor más intenso a almendra, utiliza extracto de almendra en lugar de vainilla. Ingredientes 2 1/4 tazas de harina de trigo

1 taza de azúcar blanca

1 cucharadita de polvo para hornear

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

2 claras de huevo 2 huevos enteros

1 cucharada de extracto de vainilla

1 taza arándanos endulzados y secos

3/4 taza de almendras fileteadas Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 170 °C (325 °F). 2. Mezcla la harina con el azúcar, polvo para hornear y bicarbonato en un tazón mediano. 3. Aparte, bate con un batidor de globo las claras, huevos y vainilla. Vierte sobre los polvos y bate con batidora eléctrica a velocidad media, sólo hasta que se hayan humedecido. Incorpora los arándanos y almendras; mezcla bien. 4. Coloca la masa sobre una superficie enharinada y divide en dos piezas del mismo tamaño. Forma con cada pieza un cilindro de aproximadamente 35 centímetros de largo y 3 centímetros de grueso, y aplana ligeramente la superficie. Coloca sobre una charola para hornear y hornea durante 30 minutos o hasta que estén firmes. Deja enfriar sobre una rejilla enfriadora. 5. Reduce la temperatura del horno a 150 °C (300 °F). Corta el biscotti en rebanadas de 1 centímetro de grueso y coloca en la charola para hornear. Hornea durante 20 minutos más o hasta que se hayan dorado. Deja enfriar completamente antes de comer o almacenar en un recipiente cont apadera. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

