Galletas de avena en frasco Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 36 Harina preparada para galletas de avena con pasas, dentro de un frasco de vidrio y con instrucciones para preparase. Ingredientes 1 taza de harina de trigo

1 cucharadita de canela molida

1/2 cucharadita de nuez moscada molida

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/2 cucharadita de sal 3/4 taza de uvas pasa

2 tazas de hojuelas de avena

3/4 taza de azúcar mascabado

1/2 taza de azúcar blanca Cómo hacerlo 1. Mezcla la harina con la canela, nuez moscada, bicarbonato y sal. Reserva. 2. Acomoda los ingredientes en capas y en el orden indicado dentro de un frasco de 1 litro de capacidad: harina, pasas, avena, azúcar mascabado y azúcar blanca. Presiona firmemente cada ingrediente para compactar. 3. Tapa el frasco y agrega una etiqueta con las siguientes instrucciones: Galletas de avena con pasas. 1. Precalienta el horno a 180 °C (350 °F). Forra charolas para hornear con papel para hornear. 2. Vierte el contenido del frasco dentro de un tazón grande y mezcla muy bien con tus manos. 3. Añade 3/4 taza de mantequilla o margarina, suavizada, y mezcla bien. Agrega 1 huevo ligeramente batido y 1 cucharadita de vainilla. Mezcla hasta incorporar perfectamente. Necesitarás terminar de mezclar con tus manos. Forma bolitas de 3 centímetros y acomódalas en las charolas, separadas 5 centímetros entre sí. 4. Hornea entre 11 y 13 minutos o hasta que las orillas se hayan dorado ligeramente. Deja en las charolas 5 minutos, luego coloca sobre rejillas enfriadoras para que terminen de enfriarse. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.