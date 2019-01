Barritas de cacahuate con chocolate Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 18 De sabor muy similar a las famosas copitas de crema de cacahuate o maní, estas barras son muy fáciles de preparar en casa. Ingredientes 1 taza de mantequilla

4 tazas de azúcar glass

2 tazas de crema de cacahuate

1 1/2 tazas de galletas Marías molidas

1/2 taza de mantequilla

1 taza de chispas de chocolate semi-amargo Cómo hacerlo 1. Derrite 1 taza de mantequilla en una cacerola a fuego bajo. Retira del fuego y mezcla muy bien con el azúcar glass, crema de cacahuate y galletas Marías. Extiende la mezcla sobre una charola para hornear asegurándote de que quede pareja. 2. Para preparar la cubierta, derrite 1/2 taza de mantequilla con las chispas de chocolate. Unta sobre la "masa" de crema de cacahuate. Refrigera durante 30 minutos. Corta en barras o cuadros.

