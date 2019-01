Betún de chocolate para galletas

1. Bate todos los ingredientes en un tazón. Si es necesario, agrega más leche (poco a poco) hasta tener una consistencia untable.

Mix together all ingredients. May need to add more milk (slowly) until frosting reaches a spreadable consistency. Spread on Chocolate Cookies or other cookies or bars of your choice. Enjoy!

2. Unta sobre galletas de chocolate o cualquier otro tipo de galletas o barras. ¡Disfruta!